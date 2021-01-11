Путин предложил обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе

Обстановка в регионе остается спокойной, отметил российский лидер

В ходе встречи в Кремле по поводу ситуации в Нагорном Карабахе президент России Владимир Путин предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Также российский лидер отметил, что договоренности по Карабаху последовательно реализуются, что создает почву для разрешения ситуации на справедливой основе. Как добавил президент, обстановка в регионе остается спокойной, туда уже вернулись 48 тысяч беженцев.

Путин также подчеркнул, что вопросами разблокирования торговых и экономических связей в Карабахе займется специальная трехсторонняя группа России, Азербайджана и Армении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров 11 января особое внимание планируется уделить оказанию помощи жителям пострадавших районов, а также восстановлению транспортных и торгово-экономических связей.

Совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был подписан два месяца назад. В регион отправились российские миротворцы. Они обеспечивают возвращение беженцев, разминируют территории и помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"