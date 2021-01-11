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Путин предложил обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе

14:31
  • понедельник
  • 11 января 2021

Обстановка в регионе остается спокойной, отметил российский лидер

В ходе встречи в Кремле по поводу ситуации в Нагорном Карабахе президент России Владимир Путин предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования конфликта. Об этом пишет ТАСС.

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Также российский лидер отметил, что договоренности по Карабаху последовательно реализуются, что создает почву для разрешения ситуации на справедливой основе. Как добавил президент, обстановка в регионе остается спокойной, туда уже вернулись 48 тысяч беженцев.

Путин также подчеркнул, что вопросами разблокирования торговых и экономических связей в Карабахе займется специальная трехсторонняя группа России, Азербайджана и Армении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров 11 января особое внимание планируется уделить оказанию помощи жителям пострадавших районов, а также восстановлению транспортных и торгово-экономических связей.

Совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был подписан два месяца назад. В регион отправились российские миротворцы. Они обеспечивают возвращение беженцев, разминируют территории и помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

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