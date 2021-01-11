Депутат МГД Метлина: Катавший детей на тюбинге водитель должен быть наказан по всей строгости закона

В результате опасных развлечений пострадал ребенок

Водитель из Южного Бутова, катавший детей на тюбинге за своей машиной, должен быть наказан по всей строгости закона, уверена член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Наталия Метлина.

Ранее стало известно, что 9 января в Южном Бутове 25-летний водитель катал детей 2005 и 2006 года рождения, привязав ватрушки к бамперу автомобиля. Один из подростков ударился о дерево на скорости 60 километров в час и получил тяжелые травмы. Сейчас он госпитализирован и находится в реанимации. Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Парламентарий назвала поступок мужчины безответственностью и наплевательским отношением к жизни и здоровью людей. Она выразила уверенность, что правоохранительные органы проведут все необходимые проверки и накажут водителя по всей строгости.

"В Новосибирске в новогодние каникулы, катаясь с горки, погибла 8-летняя девочка. Ребенок находился под присмотром родителей, но это не спасло ребенка от столкновения ватрушки с железным ограждением. Это огромное горе – семья потеряла дочь, брат – младшую сестру. Ватрушки слишком опасны. Как журналист я не раз делала материалы о высокой травматичности этого вида развлечений и тяжелейших повреждениях, которые получают как дети, так и взрослые, катаясь на них. Тюбинги предназначены для специальных трасс, горок с мягкими ограничителями, специальными улавливающими сетками, но не для обычных горок у дома или в парке. Это экстремальный снаряд, и отношение к нему должно быть соответствующим", - предупредила Метлина.

Она подчеркнула, что тюбинг – это крайне травмоопасное развлечение, особенно если не соблюдаются необходимые меры предосторожности. Депутат объяснила, что нельзя сравнивать "ватрушки" с катанием с горки на санках, ледянке и даже картонке. По ее словам, они, в отличие от тюбинга, не развивают такой скорости, в санках или на ледянках даже ребенок может притормозить ногами, балансировать корпусом, в случае чего даже свалиться на бок и уберечься от серьезных травм. В ватрушке человек беспомощен – он лежит в углублении, а скорость развивается огромная, ему просто некуда деваться. При этом мягкие бортики не способны уберечь от серьезных травм.

"Любой ответственный родитель должен оградить ребенка от катания на этом экстремальном снаряде без должных мер предосторожности", - призвала Метлина.

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