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Суд арестовал хозяйку тюменского дома престарелых по делу о пожаре

14:56
  • понедельник
  • 11 января 2021

В огне погибли семь человек

Хозяйка частного дома престарелых в Тюменской области, где произошел пожар, унесший жизни семи человек, отправлена под стражу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

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Уточняется, что 53-летней женщине предъявлено обвинение по двум статьям - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц.

Инцидент произошел 9 января. Огонь вспыхнул на территории частного подворья в поселке Боровский. По данным МЧС, возгорание изначально произошло в бане, а затем перекинулось на другие постройки. Вскоре выяснилось, что дом приспособили под частный пансион незаконно. Хозяйке удалось выбраться невредимой. Четверо мужчин и трое женщин из числа постояльцев погибли.

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Пожарные на месте возгорания
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