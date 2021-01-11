Литва официально переименовала Грузию

Решение было принято 7 января

В Литве Государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию. Теперь официальное название страны в Литве – Сакартвело, что является самоназванием Грузии.

Соответствующее постановление 7 января принял председатель комиссии Аудрис Антанайтис, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В разделе "Официальные названия государств" исключить название Gruzija (Грузия) и заменить его на Sakartvelas (Сакартвело)", - сказано в постановлении.

Отмечается, что в 2018 году комиссия по языку установила для Грузии и ее жителей альтернативные наименования — Сакартвело и сакартвелы. Несмотря на то, что до 2021 года официальным названием оставалась "Грузия", допускались и "аутентичные" варианты, передает Sputnik Литва.

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