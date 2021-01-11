Найдена замена скандальному памятнику Аленке

Новый монумент установят в середине июня

Власти Нововоронежа, где был установлен вызвавшей резонанс памятник Аленке, рассказали, что принято решение о создании нового монумента. Как ожидается, он появится к 12 июня.

Как сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова, на власти города вышел бизнесмен из Москвы, который предложил сделать "красивый душевный памятник". "Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы", - отметила Тулинова.

Памятник Алёнке установили в Нововоронеже в честь 250-летия села Новая Аленовка. Однако горожане внешний вид скульптуры не оценили. Арт-объект было решено демонтировать.

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