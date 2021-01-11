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Найдена замена скандальному памятнику Аленке

15:31
  • понедельник
  • 11 января 2021

Новый монумент установят в середине июня

Власти Нововоронежа, где был установлен вызвавшей резонанс памятник Аленке, рассказали, что принято решение о создании нового монумента. Как ожидается, он появится к 12 июня.
Вокруг памятника легендарной Аленке разгорелся скандал

Как сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова, на власти города вышел бизнесмен из Москвы, который предложил сделать "красивый душевный памятник". "Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы", - отметила Тулинова.

Памятник Алёнке установили в Нововоронеже в честь 250-летия села Новая Аленовка. Однако горожане внешний вид скульптуры не оценили. Арт-объект было решено демонтировать.

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