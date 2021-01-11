В Москве с 14 января откроется ещё 30 пунктов вакцинации от коронавируса

Масштабная вакцинация продолжается

В действующие в столице пункты вакцинации от коронавируса во время новогодних каникул пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

Он также рассказал, что в городе число прививочных пунктов в четверг, 14 января, возрастет с 70 до 100.

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В регионы поступают новые партии препаратов "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". "Спутником V" уже привились более полутора миллионов человек.

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