Байден выдвинул экс-посла в России на пост главы ЦРУ

Уильям Бернс работал в Москве с 2005 по 2008 годы

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления, сказано в заявлении на сайте переходной команды политика.

Вступить в должность Бернс сможет, если его кандидатуру утвердит сенат США.

Бернс работал в России с 2005 по 2008 годы. В 2011–2014 годах он был первым заместителем госсекретаря США, в последние годы занимал пост резидента Фонда Карнеги.

7 января Конгресс утвердил избрание Байдена президентом. Это окончательно закрыло конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов 4 ноября. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне. 6 января в Конгресс ворвались сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа. Во время столкновений с полицией пять человек погибли.

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