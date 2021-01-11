Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

Запись откроется 13 января

Власти Москвы расширили список категорий граждан, которым доступна бесплатная вакцинация от коронавируса. Запись на прививки для них откроется в среду, 13 января. О том, представители каких профессий смогут подать заявку, написал в своем блоге мэр столицы. Сергей Собянин подчеркнул, что решение открыть им доступ к вакцинации принято, чтобы завершить работу в максимально короткие сроки.

Запись откроется для работников сферы научных исследований, информационных технологий, телекоммуникации и связи. В перечень внесены также сотрудники частных и некоммерческих организаций, занятых социальным обслуживанием населения. В списке и работники сферы управления и операций с недвижимостью, персонал гостиниц и туристических агентств.

Собянин напомнил, что накануне Нового года просил москвичей не откладывать вакцинацию от Covid-19. Мэр поблагодарил жителей столицы за то, что они прислушались к его просьбе и отметил, что за время новогодних праздников в прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря.

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