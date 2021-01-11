Депутат МГД Титов: Онлайн-формат обучения стал востребованным у предпринимателей

В 2020 году число слушателей в Московской школе экспортера выросло в 2,5 раза

Количество слушателей курсов и консультаций для московских предпринимателей увеличивается, рассказал член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов.

Депутат отметил, что во всем мире бизнес-образование требует немалых затрат, однако в столице предприниматели могут получить доступ к актуальным и современным знаниям. Титов подчеркнул, что за 2020 год число слушателей в Московской школе экспортера выросло в 2,5 раза и составило 10 тысяч человек.

"Аспекты предпринимательства, которые сегодня освещают на занятиях в Московской школе экспортера — сугубо прикладные. Это вопросы сертификации продукции на зарубежных рынках, тонкости таможенного регулирования, а также маркетинг, коммуникации, без которых невозможна продуктивная работа на новом рынке. Все это в сжатые сроки, в онлайн-формате делает программу очень ценной для тех, кто готов искать новые возможности для своего предприятия", - объяснил парламентарий.

Титов добавил, что в прошлом году были запущены онлайн-программы, в которых приняли участие представители нескольких московских компаний. В ходе занятий предприниматели получили возможность задать вопросы, получить консультации у специалистов, которые имеют реальный, актуальный опыт по выводу продукции на зарубежные рынки. В новом году планируется проводить подобные встречи раз в два месяца, чтобы помочь предпринимателям с возникающими вопросами, резюмировал Титов.

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