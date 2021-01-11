В России снизилось потребление электроэнергии

Правда, всего на 2,3%

Согласно отчету Министерства энергетики, по итогам 2020 года потребление электроэнергии в России составило 1,05 триллиона киловатт-час, что на 2,3% ниже показателя за 2019-й.

"Производство электроэнергии сократилось на 3%, до 1,064 трлн кВт*ч", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что в декабре 2020-го энергопотребление увеличилось на 2,2% в годовом выражении, а производство - на 2%.

В конце декабря президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Александром Новаком, курирующим энергетический комплекс страны. По словам Новака, за последние 8 лет отрасль значительно укрепилась, чему способствовали в том числе инвестиции. Путин же отметил, что с "потребителями нельзя хулиганить".

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