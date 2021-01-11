Коллеги рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 Ланового

Народный артист останется в больнице как минимум до конца недели

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового не вызывает опасений. Актер чувствует себя нормально, но останется в больнице до конца недели.

"До конца недели Василий Семенович вместе с супругой Ириной Петровной останутся в больнице. Состояние здоровья у него терпимое", - сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

О том, что народный артист СССР госпитализирован с коронавирусом, стало известно 2 января. Актера и его супругу, актрису Ирину Купченко, отправили в больницу из предосторожности. Они находятся в группе риска: Лановому - 86 лет, Купченко – 72 года. Как сообщил ранее Кирилл Крок, у народного артиста врачи выявили пятипроцентное поражение легких, при этом актер чувствовал себя нормально.

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