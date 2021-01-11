В Подмосковье грузовик протаранил группу военных автобусов

Есть пострадавшие

На Новорижском шоссе в Московской области в понедельник произошло крупное ДТП. Там самосвал врезался в группу военных автобусов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные источника, пострадали не менее 8 человек.

"Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи", - добавил источник.

РИА Новости уточняет, что инцидент произошел на повороте на деревню Глухово. Обстоятельства аварии выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"