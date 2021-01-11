Появилось видео ДТП с военной колонной в Подмосковье

По последним данным, четыре человека погибли

Более двух десятков человек пострадали в результате столкновения грузовика с военной колонной в Подмосковье. Инцидент произошел в Красногорске, у поворота на деревню Глухово на федеральной трассе М-9 "Балтия".

Ранее сообщалось, что в столкновении грузовика с колонной из четырех автобусов, перевозивших военнослужащих, пострадали не менее восьми человек. Позже источник агентства "Интерфакс" сообщил о жертвах ДТП.

"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 10 человек, двое погибли", - сказал источник. По его данным, в аварии виноват водитель грузовой машины. Он не смог удержать автомобиль и протаранил автобусы с военными. Позже агентство ТАСС сообщило, что число пострадавших превысило два десятка, а жертвами аварии стали четверо военнослужащих.

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