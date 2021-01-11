В Кремле завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

Лидеры общались почти 4 часа

Ситуация в Нагорном Карабахе обсуждалась в понедельник в Кремле. Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились за круглым столом по инициативе главы российского государства. Лидеры трёх стран рассмотрели ход выполнения задач, поставленных в их совместном ноябрьском заявлении, а также обменялись мнениями по существующим проблемам. Отмечено, что активное посредничество Москвы помогло остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня

Это, пожалуй, первая очная встреча лидеров Армении и Азербайджана с момента последней войны в Нагорном Карабахе. Оба лидера тепло приветствуют российского президента. Однако демонстративно не жмут руки друг другу. Впрочем, эта показательная дистанция отнюдь не сказывается на выполнении соглашения, остановившего конфликт. Оно соблюдается, и это главное.

"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - сообщил Путин.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию многолетнего конфликта друг на друга. Начались бои, которые продолжались полтора месяца. Все это время Москва активно пыталась остановить войну. Переговоры велись в круглосуточном режиме. Но только в ночь на 10 ноября при посредничестве России Ереван и Баку договорились полностью прекратить огонь. Пушки замолчали. На территорию Нагорного Карабаха вошли российские миротворцы и отряды МЧС, которые и по сей день ведут там работы по разминированию.

Выехав из специального бокса, пятитонный робот-сапер МЧС России сразу же отправляется на задание. За сутки такая машина разминирует около гектара территории, буквально усеянной минами и снарядами. Пиротехники МЧС России сейчас работают и в районах, которые теперь являются частью Азербайджана. И в самой Нагорно-Карабахской республике. Причем процесс разминирования ведётся и с помощью роботизированной техники, и вручную. Метр за метром, крайне аккуратно, саперы обследуют опасный грунт, извлекая оттуда массу неразорвавшихся боеприпасов.

"Очищена территория в населенных пунктах Очипняк и Агистан общей площадью более 65 гектар", - сообщил командир пиротехнической группы МЧС Максим Черненков.

Всего же от мин и снарядов российские саперы уже очистили свыше 479 гектаров земли. Проверены сотни зданий и километры дорог. В том числе и так называемый Лачинский коридор, где по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернуты наблюдательные посты российских миротворцев. Активную поддержку Россия оказывает и в гуманитарном плане. В результате этой совместной работы в Нагорный Карабах уже вернулось свыше 48 тысяч мирных жителей с обеих сторон. И все это, безусловно, является отличным результатом, позволяющим перейти к следующему этапу.

"Думаю, что сегодня было бы важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям по урегулированию, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента. Уточнением демаркационных линий. Решением гуманитарных проблем. Охраны объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе", - отметил Путин.

Этим, по словам Путина, займется специальная группа, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Все детали уже не под запись. Переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении проходят уже без камер. А уже после Путин ещё и с каждым из них проводит личную встречу.

На повестке развитие двусторонних отношений. Впрочем, так или иначе ситуацию в Нагорном Карабахе лидеры, скорее всего, обсудят и в ходе личных бесед с Путиным. Потому как вопрос обеспечения стабильного мира и социально-экономическое развитие в этом регионе является крайне важным и для России. И уж тем более для Армении и Азербайджана.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"