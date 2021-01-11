Собянин рассказал о планах строительства в Москве десятков школ и детсадов

Новую школу на 1900 мест откроют в Левобережном к 1 сентября

В 2020-м году в Москве построено 36 новых учебных корпусов, а в ближайшие три года в столице появятся 90 школ и детских садов. Об этом сообщил в понедельник Сергей Собянин, осмотрев здание школы, которая осенью откроется в районе Левобережный на севере Москвы. Она будет одной из самых больших в городе. Четырехэтажный корпус рассчитан почти на две тысячи учеников. Предусмотрены отдельные блоки для младших и старших классов, профильные кабинеты по медицине, информатике и другим дисциплинам и даже классы-трансформеры.

Учение - свет - в этой школе не просто пословица, а архитектурная концепция. Огромные окна, прозрачные двери, стены, потолок в холле – даже в пасмурный день здесь все равно светло, а за счет витражей и иллюминации – ярко. Над эскизами интерьеров проектировщики работали вместе с педагогами.

"Действительно, здесь нестандартные конструктивные решения: очень много залов, коридоров, вестибюлей, причём с высокими потолками, зенитными фонарями. Так же применены современные технические решения", - рассказал руководитель строительной компании Дмитрий Соснин.

Здание школы №158 в Левобережном районе Москвы начали строить в апреле 2018-го. Сейчас завершаются отделочные работы, идет проверка инженерных систем и благоустройство территории. Учебное заведение рассчитано 1900 человек. Потоки будут разделяться – отдельные входы для младших школьников и для старшеклассников. Принципиально новый подход и к организации учебного процесса.

На дверях кабинетов нет привычных табличек "Математика" или "Русский язык". Все потому, что классы универсальные. Предполагается, что в течение учебного дня дети будут находиться в помещении, и к ним на разные уроки будут приходить преподаватели. Конечно, будут исключения: физкультура традиционно в спортзале, физика и химия - в лабораториях на 4-м этаже.

Интерактивное оборудование позволит любые занятия сделать увлекательными. А раздвижные перегородки в классах - трансформировать пространство так, как это нужно для конкретного занятия. Например, разделить класс на группы, а при необходимости заниматься индивидуально.

"Во-первых, я думаю, что детям это понравится. Во-вторых, то, что у ребёнка в таком трансформирующемся пространстве может быть, в первую очередь, не только его учебное место, то есть за партой формально, но и тот уголок, то его укромное место, где он может отдохнуть, подумать. И это очень важно", - говорит директор школы Зоя Чернышова.

Для занятий физкультурой – сразу два спортзала. Они оборудованы для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, установлены снаряды для акробатики и гимнастики. Здесь же - удобные раздевалки, душевые и комнаты для хранения инвентаря. Отдельный зал хореографии, а еще конференц- и актовый залы. В понедельник готовность школы оценил мэр Москвы Сергей Собянин и познакомился с преподавателями.

Возле школьной библиотеки своя фото- и киностудия. На 4-м этаже разместится "умная школа" - образовательное пространство для учащихся, которые жаждут дополнительных знаний. Они смогут заниматься в инженерной и медицинской лабораториях. По стандартам WorlSkills оснащены кабинеты технологии и IT-полигон с зоной робототехники. А пространство open space позволит старшеклассникам читать или готовиться к занятиям в удобной обстановке.

"Конечно, для Левобережного такой будет уникальный объект. Вообще, для всего города, но и для этого района, в котором есть реальная проблема по школам и детским садам, потому что здесь построен по старым проектам ещё Минобороновский целый район, который плохо обеспечен социальными объектами. Рядом строится ещё детский сад, начальная школа. Так что целый такой кластер будет образовательный. Будем продолжать школы строить, детские сады. Десятками в Москве - как строили, так и будем строить, несмотря на проблемы, которые есть", - сообщил Собянин.

158-я школа откроет двери для учеников в День знаний. Всего в ближайшие три года в Москве планируют построить более 90 новых зданий детских садов и школ.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"