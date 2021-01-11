Смертельная "ватрушка": в России участились травмы людей, катающихся с горок

Кататься на тюбингах нужно только на оборудованных склонах, предупреждают эксперты

Трагедией едва не закончилось зимняя забава для женщины и её маленькой дочери в подмосковном Щёлкове. Их обеих спасли, когда они чуть не упали в ледяную воду во время катания с речного склона на тюбинге или, как его ещё называют, "ватрушке". Похожие инциденты участились по всей стране. И далеко не все они заканчиваются благополучно.

Подмосковное Щелково. Рискуя жизнью, двое мужчин ползком подбираются к женщине с ребенком. Мать катала трехлетнюю девочку на тюбинге и та на скорости выкатилась прямо к кромке воды. Обе чудом не провалились под лед.

Теперь спуск к реке засыпали песком. На месте дежурят сотрудники МЧС. Но сколько еще таких беспечных любителей зимних забав. Только за первые дни нового года от травм, полученных при катании на "ватрушках", скончались несколько детей. В Набережных Челнах трехлетняя девочка получила смертельную травму головы. В Новосибирской области погиб девятилетний ребенок. Видео из казанской больницы, куда прямо со склона на скорой доставили мать и дочь. У девочки сложный оскольчатый перелом бедра. Потребуется долгая реабилитация. А всего в первую неделю января в отделения нейрохирургии в Татарстане были доставлены 30 детей.

Врачи снова и снова предупреждают - катание на тюбингах крайне травмоопасное развлечение. Такие "ватрушки" на снежном склоне могут разгоняться до 50 километров в час. При этом становясь абсолютно неуправляемыми. Но некоторым и это кажется недостаточно экстремальным. Амурская область. Родители решили прикрепить тюбинг к машине и так прокатить с ветерком 10-летнего сына. На льду водохранилища в автомобиль на скорости въезжает еще один. Ребенок оказывается под колесами. Мальчик выжил. Действия родителей теперь оценит прокуратура.

Кататься на тюбингах, объясняют специалисты, нужно только на оборудованных склонах. Где есть безопасный угол подъема - не более 20 градусов, защитные ограждения. А рядом дежурят инструкторы и медики. Чтобы радость от этого развлечения не испортили потом тяжелые последствия травм.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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