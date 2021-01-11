В центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Заболеваемость в стране снизилась

В России пандемия COVID-19 может закончиться через несколько месяцев. С таким прогнозом выступил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

"Я думаю, что это все закончится практически... где-то к концу лета", - заявил вирусолог в эфире телеканала "Россия-24".

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 3 425 269 случаев заражения. 2 800 675 пациентов выздоровели, 62 273 человек скончались.

За первые 10 дней 2021 года заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась. По данным главы Роспотребнадзора, распространение COVID-19 замедлилось на 12%. В то же время, подчеркнула Анна Попова, говорить о стабилизации ситуации преждевременно.

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