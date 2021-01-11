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В Нью-Йорке могут ввести штраф в миллион долларов за нарушение вакцинации

17:04
  • понедельник
  • 11 января 2021

Крупные больничные спонсоры первыми попробовали вакцину

В Нью-Йорке учреждениям грозят штрафы на сумму до миллиона долларов за нарушение программы вакцинации. Об этом сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Согласно американской госпрограмме, сейчас самое пристальное внимание должно уделяться вакцинации медработников, а также граждан, живущих в домах престарелых.

Эксперты отмечают, что в США растет разрыв между теми, кто вакцинирован, и теми, кто не привит от коронавируса. Так, сообщалось, что в Майами крупные больничные спонсоры первыми получили вакцину.

Доктор Садия Хан указал на отсутствие согласованного плана распределения вакцин в Америке, пишет "Российская газета".

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