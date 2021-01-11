Названа причина ДТП с военными автобусами в Подмосковье

Последняя информация о происшествии

Четыре человека погибли и более 20 пострадали в понедельник в крупном ДТП в Подмосковье. Столкнулись грузовик и четыре пассажирских автобуса. Это произошло на Новорижском шоссе в десяти километрах от МКАД. Водитель самосвала не справился с управлением и протаранил колонну из четырех ПАЗиков, принадлежащих Министерству обороны.

На Новорижском шоссе многокилометровая пробка, ведь и сейчас на месте аварии работают спасатели. Задействована санавиация - бригады Центра медицины катастроф. Полтора часа назад на 27-м километре Новорижского шоссе грузовик въехал в колонну военных автобусов, передает "ТВ Центр".

Водитель КамАЗа задержан и сейчас даёт показания, по предварительным данным, он отвлёкся от дороги и не справился с управлением. В колонну автобусов с курсантами Минобороны он врезался на полном ходу и буквально протаранил несколько автобусов. Одно транспортное средство оказалось полностью смято, четыре пассажира погибли на месте. Их гибель уже подтвердили в Минобороны.

Часть пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Всего в результате аварии 22 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. в четырёх автобусах находились 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино в воинскую часть в Москве. Поскольку на месте продолжает работать следственная группа, движение по Новорижскому шоссе в обоих направлениях, а также на прилегающих магистралях крайне затруднено.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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