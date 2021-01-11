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ФСБ задержала торговца оружием в Ростове-на-Дону

17:31
  • понедельник
  • 11 января 2021

Схрон был оборудован в подвале жилого дома

Подпольного оружейника задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Ростове-на-Дону. Несколько десятков гранат и оружие он хранил в подвале многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело.
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"Пресечена противоправная деятельность жителя Ростова-на-Дону, причастного к незаконному приобретению и хранению оружия, его основных частей, боеприпасов. В подвальном помещении одного из многоквартирных домов Ростова-на-Дону оперативниками обнаружен принадлежащий ему схрон средств поражения", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

В оборудованном в подвале складе ростовчанин хранил четыре пистолета, пистолет-пулемет, две винтовки, автомат Калашникова, боеприпасы к ним и более трех десятков гранат.  В квартире подозреваемого обнаружены части и комплектующие оружия, а также оборудование для изготовления боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ и изготовлении оружия.

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