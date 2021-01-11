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Депутат МГД Николаева: план дорожного строительства в этом году может быть перевыполнен

18:16
  • понедельник
  • 11 января 2021

Фокус внимания будет сосредоточен на строительстве хорд

План по строительству дорожных объектов в текущем году может быть перевыполнен, темпы по ряду участков будут опережающими, сообщила в понедельник депутат Московской городской думы Елена Николаева.

"Это необходимый шаг — развитие дорожной инфраструктуры является залогом развития всей экономики города", — приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Елена Николаева сообщила, что основное внимание будет уделено строительству хорд. "Будут завершены участки Северо-Восточной хорды, перегоны между Ярославским и Дмитровским шоссе", - сказала она.

По словам депутата, столица продолжит реконструкцию устаревших развязок клеверного типа. "На съезде на МКАД с Алтуфьевского шоссе реконструкция уже началась, как и на развязке с Осташковским шоссе", - отметила Елена Николаева.

В 2021 году планируется построить более 70 километров автомобильных дорог, добавила парламентарий.

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