Задержан водитель протаранившего военную колонну в Подмосковье самосвала

Его проверят на наличие алкоголя в крови

Водитель самосвала, протаранившего колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье, задержан полицией. Его проверят на наличие в крови алкоголя, сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем", - приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, самосвал въехал в колонну из четырех военных автобусов на Новорижском шоссе возле Красногорска, на повороте в деревню Глухово. По разным данным, госпитализированы от 20 до 21 человека, четверо военнослужащих погибли. Автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", которая занимается подготовкой водителей для Минобороны. Виновным в аварии называют водителя самосвала, который не справился с управлением.

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