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Путин назвал разрешение конфликта в Карабахе важнейшим событием 2020 года

18:32
  • понедельник
  • 11 января 2021

Подписанное в Москве заявление пойдет на пользу Армении и Азербайджану

Президент России подвел итоги переговоров с лидерами Армении и Азербайджана  в Москве.  Владимир Путин удовлетворен тем, что удалось не только остановить боевые действия, но и достичь договоренностей о развитии региона.
В Кремле завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

"Естественно, самым важным событием прошлого года является тяжелая ситуация и ее тяжелое течение в Нагорном Карабахе. Но я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие. И, как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется", - заявил Путин.

Как стало известно, лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. Российский лидер уточнил, что имеются в виду конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов. План, разработанный на основе этого документа, представят в ближайшее время вице-премьеры России, Азербайджана и Армении. Путин уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу не только армянскому и азербайджанскому народу, но и региону в целом – а значит, и России.

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