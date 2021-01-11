Объявлено о восстановлении железнодорожного сообщения Армении с Россией

Поезда пойдут через территорию Азербайджана

Железнодорожное сообщение Армении с Россией будет восстановлено, поезда пойдут через территорию Азербайджана. Открытие коммуникаций отвечает интересам Баку, Еревана и Москвы, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортной коммуникации через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой… Республика Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран", - заявил Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Алиев добавил, что через Нахичеванскую автономию Азербайджан будет иметь выход на Турцию, передает РИА Новости.

Переговоры президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве длились почти 4 часа. Подписанное трехстороннее заявление российский лидер назвал важным итогом встречи как для Баку и Еревана, так и для Москвы.

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