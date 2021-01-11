ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлено о восстановлении железнодорожного сообщения Армении с Россией

18:53
  • понедельник
  • 11 января 2021

Поезда пойдут через территорию Азербайджана

Железнодорожное сообщение Армении с Россией будет восстановлено, поезда пойдут через территорию Азербайджана. Открытие коммуникаций отвечает интересам Баку, Еревана и Москвы, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Путин назвал разрешение конфликта в Карабахе важнейшим событием 2020 года

"После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортной коммуникации через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой… Республика Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран", - заявил Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Алиев добавил, что через Нахичеванскую автономию Азербайджан будет иметь выход на Турцию, передает РИА Новости.

Переговоры президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве длились почти 4 часа. Подписанное трехстороннее заявление российский лидер назвал важным итогом встречи как для Баку и Еревана, так и для Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Железнодорожное сообщение
Железнодорожное сообщение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.