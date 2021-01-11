Сбежавший из карантина Джонсон раскритиковал англичан за нарушение локдауна

Британского премьера заметили в 11 километрах от резиденции

Борис Джонсон нарушил введенный по его же инициативе карантин. Британского премьер-министра заметили катающимся на велосипеде в 11 километрах от резиденции на Даунинг-стрит, где он сейчас обитает. При этом британцам рекомендовано из-за коронавируса не покидать района проживания.

"Борис Джонсон был в воскресенье днем замечен в семи милях от Даунинг-стрит катавшимся на велосипеде в Олимпийском парке. Премьер-министр был в шапке с символикой городской транспортной компании TFL и маске, он был замечен около 14.00 местного времени", - пишет издание Evening Standard.

В британском правительстве подтвердили, что премьер "воспользовался своим правом заниматься спортом на свежем воздухе". В Великобритании во время локдауна, введенного на прошлой неделе, людям разрешается выходить из дома лишь по веским причинам – таковыми считаются в том числе прогулки и физические упражнения на свежем воздухе, но в границах своего района.

В кабмине отметили, что Борис Джонсон был обеспокоен тем, что в парке, где он катался, было многолюдно. Премьер обеспокоен тем, выполняют ли британцы предписанные ограничения, заявили в пресс-службе.

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