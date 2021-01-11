Лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о будущем Карабаха

По итогам переговоров в Кремле подписано совместное заявление

Ситуация в Нагорном Карабахе обсуждалась в понедельник в Кремле. Владимир Путин пригласил для этого в столицу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как отметили участники встречи, договорённости о прекращении огня соблюдаются. Российские миротворцы полностью выполняют свои обязательства. По итогам переговоров принято решение о создании трёхсторонней рабочей группы, которая займётся восстановлением экономики региона.

Трехсторонние переговоры в Кремле с участием Путина, Алиева и Пашиняна длились без малого почти четыре часа. Сложнейший дипломатический марафон, итоги которого лидеры России, Армении и Азербайджана подвели вместе. И это уже сигнал успеха.

"Сегодняшнюю встречу считаю очень важной. Полезной. Мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей. Развитию инфраструктурных проектов. Уверен, что исполнение этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит и интересам Российской Федерации", - отметил Путин.

Разблокировка транспортных коридоров. Совместные экономические проекты. Важнейшие договоренности, которые действительно способны обеспечить стабильный мир в регионе. С этим согласен и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Все это вселяет уверенность в то, что, как сказал Владимир Владимирович, Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. И мы должны думать о будущем. О том, как жить вместе по соседству. Как стремится к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий. И в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность", - заявил Алиев.

Того же мнения придерживается и премьер-министр Армении Никол Пашинян. "То заявление, которое мы сегодня подписали, действительно, очень важное. И не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. И экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности", - сказал он.

Ереван, правда, пока считает конфликт в Нагорном Карабахе не завершенным. Есть вопросы с передачей военнопленных. Также до сих пор не решен вопрос со статусом непризнанной республики. Однако Армения готова к дальнейшим переговорам. И даже эта очная встреча Пашиняна и Алиева в Кремле уже стала прорывом. Да, лидеры Армении и Азербайджана не пожали друг другу руки. Впрочем, эта показательная дистанция отнюдь не сказывается на выполнении соглашения, остановившего конфликт. Оно соблюдается, и это главное.

"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - сказал Путин.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию многолетнего конфликта друг на друга. Начались бои, которые продолжались полтора месяца. Все это время Москва активно пыталась остановить войну. Переговоры велись в круглосуточном режиме. Но только в ночь на 10 ноября при посредничестве России Ереван и Баку договорились полностью прекратить огонь. Пушки замолчали. На территорию Нагорного Карабаха вошли российские миротворцы и отряды МЧС, которые и по сей день ведут там работы по разминированию.

Всего же от мин и снарядов российские саперы уже очистили свыше 479 гектаров земли. Проверены сотни зданий и километры дорог. В том числе и так называемый, Лачинский коридор, где по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернуты наблюдательные посты российских миротворцев. Активную поддержку Россия оказывает и в гуманитарном плане. В результате этой совместной работы в Нагорный Карабах уже вернулось свыше 48 тысяч мирных жителей с обеих сторон. И все это, безусловно, является отличным результатом, который и позволил перейти к следующему этапу.

"Думаю, что сегодня было бы важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям по урегулированию, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имея в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента. Уточнением демаркационных линий. Решением гуманитарных проблем. Охраны объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе", - отметил Путин.

Этим займется специальная рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Уже к первому марта она должна представить на утверждение лидерам конкретные планы по восстановлению и организации новых проектов, призванных обеспечить безопасные международные перевозки по территории Азербайджана и Армении. С лидерами этих двух стран Путин сегодня также провел и личные встречи.

На повестке развитие двусторонних отношений. Впрочем, так или иначе ситуацию в Нагорном Карабахе лидеры, скорее всего, обсуждали с Путиным и в ходе переговоров тет-а-тет. Потому как вопрос обеспечения стабильного мира и социально-экономическое развитие этого региона является крайне важным и для России. И уж тем более для Армении и Азербайджана.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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