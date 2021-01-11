Появились подробности ДТП с военной колонной в Подмосковье

Из-за аварии движение по Новорижскому шоссе и объездным дорогам было парализовано на долгие часы

Четыре человека погибли и около 50 пострадали в понедельник днем в крупном ДТП в Подмосковье. Столкнулись грузовик и четыре пассажирских автобуса. Это произошло на Новорижском шоссе в десяти километрах от МКАД. Водитель самосвала, похоже, отвлекся от дороги и протаранил колонну из четырех ПАЗиков, принадлежащих Министерству обороны. В них находились 127 человек. Виновник трагедии задержан, и экспертиза показала, что он был трезв.

27-й километр федеральной трассы, 16 часов. Колонна из четырёх военных автобусов возвращалась в столицу после учебных занятий по вождению из Нахабино. В машинах в основном были солдаты-срочники. Головной автобус сломался, и вся колонна остановилась в правом ряду. И в этот момент её буквально протаранил грузовик.

По предварительной информации, водитель самосвала отвлекся от дороги и допустил столкновение. Сейчас он задержан и дает показания. Как всё произошло, сейчас выясняют следователи. Задержанному назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело. Четыре человека погибли на месте. Двум из них было 19 лет, еще двум — 20. Все в звании рядовых. Более 40 военных пострадали.

"В настоящее время все доставлены в медучреждения и всем оказана необходимая помощь. Основная группа пострадавших перевезена в Москву, в госпиталь Вишневского", - сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Часть пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Всего же в автобусах находились 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Всех солдат, кто не пострадал в этой аварии, уже доставили до места назначения - в воинскую часть Москвы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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