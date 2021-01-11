Общее число пунктов вакцинации в Москве с 14 января будет увеличено до 100

Власти откроют 30 дополнительных прививочных пунктов

Полтора миллиона человек предпочли себя обезопасить, сделав прививку отечественным препаратом "Спутник V". В Москве, как сообщил мэр Сергей Собянин, вакцинация с 13 января станет доступна для новых категорий граждан, сеть оборудованных для этого пунктов будет расширена.

Далеко за полночь. Один из баров северной столицы. Несмотря на строгий запрет, здесь всё равно решают: в Питере - пить. Ни социальной дистанции - в заведении яблоку негде упасть - ни средств индивидуальной защиты, ни дезинфекции, ни даже QR-кодов. Особо непонятливых посетителей приходится выводить из заведения под руки. С другими инспекторы пытаются разговаривать.

Уговоры не помогают - сотрудники Роспотребнадзора выписывают штрафы и гостям, и руководству. Только в последнюю ночь каникул за такие же нарушения наказаны сразу 5 заведений Санкт-Петербурга. При этом город по-прежнему один из лидеров по числу заболевших в стране. В то же время врачи трудятся день и ночь без перерыва на праздники. А вакцинация пока на начальном этапе - расслабляться рано.

Бурятия. Первый компонент вакцины вводят военным врачам. Они здесь сейчас в приоритете. Однако совсем скоро укол от коронавируса смогут получить и члены семей военнослужащих. В Улан-Уде спецбортом МЧС доставят еще 4 тысячи доз "Спутника V". Вакцина абсолютно безопасна, но по протоколу в течение получаса после прививки за пациентом внимательно наблюдают - на всякий случай.

Кому как не медикам знать о преимуществах вакцинации - охотно ставят себе прививку врачи Центральной горбольницы в Дербенте. Многие около года назад уже переболели коронавирусом, некоторые - крайне тяжело. Повторять не хочется.

В Москве с 13 января записаться на вакцинацию смогут также ученые, те, кто работают на предприятиях связи, в агентствах недвижимости и в туриндустрии. А уже на следующий день столичные власти откроют сразу 30 дополнительных прививочных пунктов - для того, чтобы справиться с потоком желающих. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Друзья, накануне Нового года я просил Вас не откладывать вакцинацию от Covid-19. Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей", - отметил Собянин на своем персональном сайте.

Пожилых людей просят беречь себя и по возможности оставаться дома. Все необходимое привезут волонтеры. Помогут и тем, кто болеет - доставят бесплатные лекарства.

В помощи нуждаются и медики - им сейчас действительно трудно. В Оренбурге депутаты и просто неравнодушные люди привезли горячие обеды в больницу имени Пирогова. Медики очень благодарны. И просят только об одном: внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Избегать по возможности массовых скоплений людей. Носить маски и перчатки. Быть ответственными.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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