Месть с дальним прицелом: зачем демократам импичмент Трампа

В чем обвиняют Трампа?

В США на рассмотрение Палаты представителей вынесли резолюцию об импичменте Дональду Трампу. Решение по ней планируют принять в ближайшие дни. Авторы документа - представители Демократической партии. Они обвиняют пока ещё действующего хозяина Белого дома в подстрекательстве к мятежу. А поводом стало то, что в минувшую среду, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы поддержать республиканцев. В результате штурма здания погибли 5 человек, заведены десятки уголовных дел.

С максимальными почестями в Вашингтоне проводили в последний путь офицера полиции Капитолия, раненого при штурме американского парламента. Он стал пятой официальной жертвой беспорядков 6 января. В память о погибшем над правительственными зданиями в США и за рубежом приспустили государственные флаги. Об этом распорядился Дональд Трамп.

Двойные стандарты американцев - не только на международной арене, но и во внутренней политике. Так, смерть от огнестрельного ранения сотрудника федеральной службы охраны во время беспорядков, учиненных представителями движения "Жизни черных важны", осталась незамеченной. Зачинщикам погромов, прокатившихся по всей стране, погрозили пальцем, но громких судебных процессов так и не случилось. Хотя они захватывали и полицейские участки, и административные здания. А вот по факту штурма Капитолия возбуждено не менее 25 уголовных дел. Статья более чем серьезная - внутренний терроризм. При этом американские власти, в частности, бывший в те времена вице-президентом Джо Байден, не просто аплодировали захвату государственных учреждений на Украине во время Майдана. Финансировали экстремистов. Но тогда это называлось - становление молодой украинской демократии. А то, что сделали сторонники ненавистного демократам Трампа, оказалось покушением на нее.

Благодаря резко активизировавшимся демократам Дональд Трамп рискует стать первым в истории президентом США, дважды подвергнутым импичменту. И многие рядовые американцы даже не задумываются, а почему же штурм Капитолия стал, в принципе, возможен, и почему охрана практически бездействовала. Не исключено, что полицейские прекрасно помнят, как их увольняли и судили за то, что они задерживали вооруженных преступников - афроамериканцев, как их ставили на колени и запрещали жестко пресекать погромы активистов БЛМ. Только поощряли это все демократы, а в захвате оплота демократии - Капитолия -виновным назначают Трампа.

Убрать 45-го президента США из Белого дома досрочно его политические противники пытаются двумя способами. Вариант первый – 25-я статья Конституции. Она позволяет автоматически передать власть вице-президенту, если тот и большая часть администрации заявят о недееспособности действующего главы государства. Но согласия Майкла Пенса на эту авантюру пока не получено.

Второй возможный маневр - запустить процедуру импичмента. Но она длительная и вряд ли пройдет Сенат. Его пока еще контролируют республиканцы. Однако резолюцию демократы подготовили и представили сегодня Конгрессу. Обвинение состоит из одной статьи - подстрекательство к мятежу.

Вопрос импичмента будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе. Зачем это затевать именно сейчас, когда Трампу осталось хозяйничать в Белом Доме не более 10 дней, демократы особо не скрывают. Месть с дальним прицелом.

В случае импичмента, по закону Трамп лишается права на переизбрание. А ведь еще есть и привилегии для экс-президентов. В США бывшие главы государств, если, конечно, их не отстранили досрочно, продолжают иметь доступ, например, к брифингам разведки. И при желании могут делиться провалами оппонентов с прессой, зарабатывая себе политические очки. В стремлении окончательно добить 45-го президента, демократы показали всему миру, чего на самом деле стоит хваленая американская свобода слова. Блокировка аккаунта Трампа в соцсетях - ни что иное как затыкание рта неугодным. Впрочем, "Твиттер" уже поплатился за цензуру - акции компании обрушились после удаления учетной записи действующего президента, а ее действия раскритиковали в цивилизованных странах.

К инаугурации Джо Байдена в Вашингтон из соседних штатов стягивают дополнительные силы Нацгвардии. Не исключено, что военнослужащим разрешат использовать огнестрельное оружие и резиновые дубинки для обеспечения безопасности в ходе церемонии. Зато во время беспорядков активистов движения БЛМ в некоторых штатах полицейским запрещали использовать против темнокожих протестующих спецсредства.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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