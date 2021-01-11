ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Демократы внесли в конгресс США резолюцию об импичменте Трампа

19:59
  • понедельник
  • 11 января 2021

Действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу

Резолюция об импичменте действующего президента США Дональда Трампа внесена в палату представителей конгресса США. Документ подготовили законодатели-демократы. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Глава МИД Германии назвал США после Трампа "развалинами"

Ранее сообщалось, что американские сенаторы и конгрессмены вернутся к работе лишь 19 января. Соответственно, вопрос об импичменте президента они будут рассматривать уже после того, как полномочия главы Белого дома перейдут к победившему на выборах Джо Байдену. Однако, по данным издания The Washington Post, проголосовать по резолюции конгрессмены могут уже в среду, 13 января.

В феврале 2020 года вопрос об импичменте Дональда Трампа уже рассматривался в конгрессе. Тогда президента США обвиняли в якобы существующих связях с Россией и вмешательстве Москвы в американские президентские выборы.            

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.