Демократы внесли в конгресс США резолюцию об импичменте Трампа

Действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу

Резолюция об импичменте действующего президента США Дональда Трампа внесена в палату представителей конгресса США. Документ подготовили законодатели-демократы. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы и конгрессмены вернутся к работе лишь 19 января. Соответственно, вопрос об импичменте президента они будут рассматривать уже после того, как полномочия главы Белого дома перейдут к победившему на выборах Джо Байдену. Однако, по данным издания The Washington Post, проголосовать по резолюции конгрессмены могут уже в среду, 13 января.

В феврале 2020 года вопрос об импичменте Дональда Трампа уже рассматривался в конгрессе. Тогда президента США обвиняли в якобы существующих связях с Россией и вмешательстве Москвы в американские президентские выборы.

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