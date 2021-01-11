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Число пострадавших в ДТП с военной колонной в Подмосковье удвоилось

20:36
  • понедельник
  • 11 января 2021

Дело передадут в Следственный комитет

В аварии с участием самосвала и военных автобусов в Подмосковье пострадали 43 человека. Последние данные приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
Названа причина ДТП с военными автобусами в Подмосковье

В свою очередь, издание "Коммерсант" сообщает, что солдаты, попавшие в аварию с самосвалом на Новорижском шоссе недалеко от Красногорска, проходят службу на 147-й автобазе Генерального штаба Минобороны России. Газета уточняет, что эта автобаза обеспечивает работников штаба транспортными услугами.

Также стало известно, что уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении правил дорожного движения,  передадут в Следственный комитет, поскольку оно приобрело большой резонанс.  Наряду с действиями водителя самосвала – по вине которого, по предварительным данным, и произошло ДТП – проверяются и действия водителей автобусов. В результате аварии погибли четыре человека.

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