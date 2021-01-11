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Спецслужбы США получили информацию о подготовке вооруженных акций

21:11
  • понедельник
  • 11 января 2021

Протесты планируются в 50 американских штатах

Сторонники Дональда Трампа планируют вооруженные акции протеста во всех штатах. Как сообщил в "Твиттере" журналист телекомпании Эй-би-си Аарон Катерски, такую информацию получили в ФБР.
Демократы внесли в конгресс США резолюцию об импичменте Трампа

По данным спецслужб, акции запланированы возле законодательных собраний в 50 штатах. Выступления начнутся 16 января и продолжатся до 20-го числа. Акция у Капитолия в Вашингтоне начнется 17 января.

Тем временем стало известно, что демократы внесли в конгресс резолюцию об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Документ планируют рассмотреть в среду, 13 января. По данным издания Politiko, резолюцию уже поддержали 218 демократов, этого достаточно для одобрения в Палате представителей. В то же время появились сообщения, что конгрессмены-республиканцы резолюцию заблокировали.

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