ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Соединенным Штатам предрекли гражданскую войну и распад

21:41
  • понедельник
  • 11 января 2021

Пессимистические прогнозы звучат от ближайшего союзника - Великобритании

"Балканизация" Соединенных Штатов не за горами, убежден бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд. Дипломат считает, что беспрецедентный штурм Капитолия – это только начало трагической цепи событий.
Спецслужбы США получили информацию о подготовке вооруженных акций

С точки зрения Миллибэнда, сторонники Трампа — это толпа ненавистников, посягнувших на священные демократические институты. Дипломат уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, и события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.

Эк-министр считает, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития 1990-х годов. Процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением, раздираемые враждой и противоречиями дипломат называет "балканизацией". Миллибэнд уверен, что именно это и ожидает США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в США
Протесты в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.