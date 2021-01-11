Соединенным Штатам предрекли гражданскую войну и распад

Пессимистические прогнозы звучат от ближайшего союзника - Великобритании

"Балканизация" Соединенных Штатов не за горами, убежден бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд. Дипломат считает, что беспрецедентный штурм Капитолия – это только начало трагической цепи событий.

С точки зрения Миллибэнда, сторонники Трампа — это толпа ненавистников, посягнувших на священные демократические институты. Дипломат уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, и события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.

Эк-министр считает, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития 1990-х годов. Процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением, раздираемые враждой и противоречиями дипломат называет "балканизацией". Миллибэнд уверен, что именно это и ожидает США.

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