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ВОЗ призвала срочно вакцинировать медработников по всему миру

22:14
  • понедельник
  • 11 января 2021

Властям и гражданскому обществу советуют добиваться "справедливой вакцинации"

Правительства и гражданское общество во всех странах мира должны добиваться "справедливой вакцинации". К этому процессу надо подключить фармацевтические компании, религиозных и общественных лидеров, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Гендиректор ВОЗ призвал в ближайшие дни развернуть во всех странах мира вакцинацию медработников и населения, которое входит в группу высокого риска.

"Я призываю взять коллективное обязательство с тем, чтобы в течение 100 ближайших дней во всех странах была развернута вакцинация работников здравоохранения и тех, кто входит в группу высокого риска", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Гендиректор ВОЗ обратился с просьбой к производителям вакцины быстро предоставить необходимые данные, которые дадут возможность организации включить эти препараты в список рекомендованных для экстренного применения.

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