Гитарист Queen выпустил духи с ароматом барсука

Деньги от продаж пойдут на защиту дикой природы

Британский фонд защиты дикой природы обрел новый источник финансирования. В казну организации Save Me Trust польются фунты и евро от продаж нового парфюма, автором которого стал гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй.

Духи с запахом барсука музыкант выпустил в сотрудничестве с основателем марки Xerjoff Серджо Момо, сообщает музыкальное издание Billboard. Назвали парфюм Save Me - в честь хита группы Queen 1980 года. Флакон с автографом гитариста можно заказать за 410 евро, а стандартный — за 197 евро.

Брайан Мэй в июне 2020 года был признан величайшим гитаристом всех времен. Музыкант - давний защитником диких животных, соучредитель фонда Save Me Trust. Эта организация, в частности, занималась защитой популяции барсука в Великобритании. По словам Брайана, духи с запахом сандала и барсука позволяют почувствовать, как пахнет британская глубинка.

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