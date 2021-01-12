Жертвами пожара в жилом доме в Екатеринбурге стали восемь человек

Погиб в том числе ребенок

По сообщениям управления Следственного комитета по Свердловской области, на которые ссылается ТАСС, в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в Екатеринбурге произошел пожар. Погибли восемь человек, в том числе ребенок.

Еще один человек госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени и отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причина возгорания устанавливаются. Очаг, вероятнее всего, был на втором этаже.

Всего из здания были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники и 30 человек личного состава. Пункт временного размещения для эвакуированных организован на базе гимназии №176. С жителями работают психологи МЧС. По словам местных, семья на втором этаже, в квартире которой произошло возгорание, неблагополучная.

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