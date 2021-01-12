ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами пожара в жилом доме в Екатеринбурге стали восемь человек

06:53
  • вторник
  • 12 января 2021

Погиб в том числе ребенок

По сообщениям управления Следственного комитета по Свердловской области, на которые ссылается ТАСС, в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в Екатеринбурге произошел пожар. Погибли восемь человек, в том числе ребенок.

Суд арестовал хозяйку тюменского дома престарелых по делу о пожаре
Три человека погибли при сходе лавины на турбазе под Норильском

Еще один человек госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени и отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причина возгорания устанавливаются. Очаг, вероятнее всего, был на втором этаже.

Всего из здания были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники и 30 человек личного состава. Пункт временного размещения для эвакуированных организован на базе гимназии №176. С жителями работают психологи МЧС. По словам местных, семья на втором этаже, в квартире которой произошло возгорание, неблагополучная.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жертвами пожара в жилом доме в Екатеринбурге стали восемь человек
Жертвами пожара в жилом доме в Екатеринбурге стали восемь человек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.