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Россию пригласили на инаугурацию Байдена

07:06
  • вторник
  • 12 января 2021

Церемония состоится 20 января

Российская дипломатическая миссия в Вашингтоне сообщила о получении приглашения на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, намеченную на 20 января. Об этом пишет РИА "Новости".

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"Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла", - цитирует агентство представителя посольства.

Ранее фигурировала информация о том, что на церемонию будут допущены только члены Конгресса и их гости - не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.

Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков, принимающая в Штатах окончательное решение, избрала новым президентом кандидата от демократов Байдена. В этот же день свои поздравления избранному главе государства направил президент России Владимир Путин.

Действующий президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что не согласен с результатами голосования. 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресс во время утверждения итогов выборов. Полиция в ответ применила силу. В результате беспорядков погибли пять человек.

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