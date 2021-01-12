У границы России и Монголии произошло сильное землетрясение

Информации о пострадавших нет

На границе России и Монголии случилось землетрясение силой 8,7 балла, эпицентр располагался в 34 километрах от монгольского населенного пункта Турт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области.

Уточняется, что Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска, а очаг залегал на глубине десяти километров. Геологическая служба США сообщает о магнитуде в 6,8.

Вместе с тем Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН отмечает, что энергетический класс землетрясения составил 15.2, а интенсивность в Иркутске - 5 баллов. Эпицентр определяют в районе озера Хубсугул на севере Монголии, примерно в 300 километрах от Иркутска.

Также отмечается, что в Иркутске ощущались четыре афтершока интенсивностью не более 2 баллов. Территорию, где произошло землетрясение, называют сейсмоактивной, подобные ЧП здесь происходят довольно часто. Жители Иркутска пожаловались на толчки, из-за которых в их домах тряслась мебель и были слышны громкие стуки. Информации о пострадавших или разрушениях в настоящий момент нет.

В конце декабря мощное землетрясение произошло в Хорватии. Сообщалось о семи погибших и десятках раненых. Толчки при этом ощущались в и в других европейских странах.

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