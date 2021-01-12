В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий

Инициатива принадлежит ЛДПР

Во вторник группа депутатов ЛДПР внесет в Государственную думу законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Предлагается в период с 2021 по 2024 год корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда. Если годовой рост среднемесячной зарплаты в стране превысит инфляцию за этот же год, страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией.

Что касается социальной пенсии, ее предлагают дополнительно индексировать с 1 июля, если темп инфляции превысит темп роста прожиточного минимума за минувший год.

По действующим до 2025 года законам, увеличение размеров страховых пенсий предусмотрено один раз в год. С 2025-го ежегодная индексация страховой пенсии будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля - на уровень инфляции, а с 1 апреля - исходя из роста доходов Пенсионного фонда.

Нилов при этом уточнил, что документ не обязывает, а только дает право индексировать пенсии чаще одного раза в год. Инициатива, подчеркнул парламентарий, касается в том числе неработающих пенсионеров.

В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров до 1 февраля. Этот вопрос поднимался на пресс-конференции президента 17 декабря. Тогда глава государства назвал одно из условий возвращения индексации - бюджетная обеспеченность. Путин напомнил, что в советское время работающим пенсионерам пенсии вообще не платили, но времена изменились.

В конце декабря тема обсуждалась на встрече Путина с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В приостановке в 2016 году индексации пенсий работающих пенсионеров Путин увидел "элементы несправедливости".

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