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Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС

08:06
  • вторник
  • 12 января 2021

На 20 января запланирована инаугурация Джо Байдена

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный Белым домом документ.

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"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства", - рассказали в Белом доме.

Ранее стало известно, что в связи с инаугурацией Байдена до 20 января окажутся недоступны расположенные рядом с Белым домом и Конгрессом административные комплексы, магазины и заведения общественного питания. Национальная гвардия США рассчитывает задействовать до 15 тысяч своих военнослужащих в рамках усиления мер безопасности в американской столице.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. В середине декабря коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата от демократов Байдена. Трамп не раз заявлял, что не согласен с результатами голосования. 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения итогов выборов. Полиция в ответ применила силу. В результате беспорядков погибли пять человек.

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