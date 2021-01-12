Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС

На 20 января запланирована инаугурация Джо Байдена

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный Белым домом документ.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства", - рассказали в Белом доме.

Ранее стало известно, что в связи с инаугурацией Байдена до 20 января окажутся недоступны расположенные рядом с Белым домом и Конгрессом административные комплексы, магазины и заведения общественного питания. Национальная гвардия США рассчитывает задействовать до 15 тысяч своих военнослужащих в рамках усиления мер безопасности в американской столице.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. В середине декабря коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата от демократов Байдена. Трамп не раз заявлял, что не согласен с результатами голосования. 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения итогов выборов. Полиция в ответ применила силу. В результате беспорядков погибли пять человек.

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