Прозрение обрушилось на украинского эксперта Германа Обухова

В Киеве узнали точную дату развала России – 2024 год. Прозрение обрушилось на главу американского фонда Stop Inform Terror Германа Обухова. "Достаточно одному региону уйти из России, и страна посыпется", - сказал Обухов.

История эта длится давно. Киевские политики, кажется, уже не столько заняты строительством новой, безнадежно европейской Украины, сколько ожидают падения России. Что это даст украинцам, никто объяснить не может. Главное, что сам Киев никак не виноват во всех бедах Украины.

Еще в феврале 2020 года Владимир Зеленский предупредил, что захват Украины дорого обойдется России, страну ждет "распад".

Захвата все нет и нет, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов добавил: "Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен".

Что там политики да политологи. Кто верит их прогнозам? То ли дело экстрасенсы и ясновидящие. Есть вот такой персонаж - Влад Росс, известный украинский экстрасенс. За Россию взялся всерьез, пояснив изданию "Главред", что Нептун, планета, позволяющая эффективно использовать полезные ископаемые и природные ресурсы, вошел в гороскопе России в 8 дом, дом преображения и смерти. И далее, для тех кто не понял: "В 2021 году Уран пересекает самую высокую часть гороскопа России, Уран входит в дом власти".

Развал России ясновидящий Влад Росс предрекал еще в 2020, но то ли Плутон подкачал, то ли Козерог не сработал, вся надежда теперь на Сатурн, который вошел в знак Водолея.

Что бы Украина делала без России? Русские агенты работают в украинских банках, обваливая курс гривны, агентура российского Минобороны разваливает украинскую армию. В 2015 году Петр Порошенко обвинил Москву в организации миграционного кризиса в ЕС, да в целом само название Россия, Русь - это про Украину, заявили депутаты Верховной Рады, Москва присвоила себе историческое имя Незалежной.

За само употребление слова Россия депутаты Рады предлагали штрафовать оступившихся граждан на 1700 гривен.

Тем, кто следит за движением Плутона по Козерогу или делится озарениями, получая зарплату в американских фондах, стоит иногда вспоминать, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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