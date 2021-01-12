"Главный раскольник США": зачем демократам политическое уничтожение Трампа

Американский истеблишмент хочет закрепить власть в стране

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политический кризис в США. Зачем противникам Дональда Трампа перед самым его уходом понадобилось ставить вопрос об импичменте? И грозит ли Америке новая "охота на ведьм"? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Травля Трампа, его политическое уничтожение – оно именно о том, чтобы не допустить повторное поражение американского истеблишмента и закрепить власть в стране. Для этого вводится цензура в соцсетях, а Трамп демонизируется, называется главным раскольником США", - сказал эксперт.

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