Композитору Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет

Его песни исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и другие звезды

Раймонд Паулс сегодня отмечает юбилей. Народному артисту СССР исполнилось 85 лет. Он начинал свой творческий путь концертмейстером в Рижской филармонии, затем дирижировал, преподавал. Всесоюзная известность пришла после того, как маэстро начал сотрудничать с эстрадными артистами. Кроме огромного количества популярных песен, он создал музыку к трём балетам, десяткам мюзиклов и множеству кинофильмов и спектаклей.

Он по-прежнему остаётся пианистом, которого нельзя не полюбить. Голова - давно седая, а музыка - всё такая же нежная и страстная.

Битва за Раймонда Паулса среди звезд первой величины давняя. Но остроты по сей день так и не потерявшая. Хотя он сам к этим баталиям относится скептически.

Юмор – его конёк. Хотя, если серьёзно, он и сам подчас не может сказать, кто спел его песню лучше.

Пугачева, Вайкуле, Леонтьев, Долина. Все свои хиты Раймонд Паулс скромно называет "песенками". Сын стеклодува и вышивальщицы за клавишами – с трёх лет. Концертирует с 15 лет. Его первой и самой большой любовью стал джаз.

А всенародное признание и немыслимые для 80-х гонорары ему принесла популярная музыка – для эстрады и кино. Она так быстро и глубоко проникала в душу. Саундтрек к фильмам "Театр" или "Долгая дорога в дюнах" до сих пор заставляет людей ронять слёзы.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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