Жители Иркутска сняли на видео новое землетрясение

Эпицентр находился в соседней Монголии

Жителей Иркутска этой ночью разбудило землетрясение. Его эпицентр находился в Монголии, в районе озера Хубсугул недалеко от границы с Россией. Мощность составила 8,7 баллов. До Иркутска докатились толчки в 4-5 баллов, передает "ТВ Центр".

Колебания также почувствовали в Бурятии, Красноярском крае, в Туве. В домах раскачивались люстры, новогодние ёлки и мебель. Специалисты обследовали жилые здания, а также все стратегические объекты. Серьёзных повреждений не обнаружено.

Иркутскую область трясёт уже в третий раз за последнее время. 10 декабря там также зафиксировали толчки в 5-6 баллов. Этой ночью землетрясение магнитудой 4,7 ощутили и жители Камчатки. Очаг находился в море - в 68 километрах от столицы края. Разрушений нет.

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