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Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

09:12
  • вторник
  • 12 января 2021

Он призвал их жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета

Работники прокуратуры во вторник отмечают профессиональный праздник. Ключевая задача ведомства - надзор за соблюдением закона. Эта функция берёт начало ещё с петровских времён, когда и был учреждён прокурорский надзор в России. В настоящий момент в структуре работают более 50 тысяч человек по всей стране.

Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр". Глава государства отметил, что приоритетом в работе органов прокуратуры является устранение нарушений  социальных прав граждан. Люди должны чувствовать, что находятся под надёжной защитой закона.

"Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета… Жду от вас весомых результатов в наступившем году", - сказал Путин.

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