Европейскую часть России накроют "иссиня-черные" морозы

В регион придет температурная аномалия

Европейскую часть России и юг Западной Сибири ожидают иссиня-черные морозы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в эти регионы скоро придет отрицательная температурная аномалия.

"В центре европейской России эта аномалия закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", - объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, "посинеют" центральная часть страны, Северо-Запад, юг Западной Сибири, Урал и Поволжье. Подобные морозы последний раз были зафиксированы в этих регионах пять лет назад. Вильфанд подчеркнул, что особенно необычен подобный прогноз для европейской России, потому что "уже давно таких холодов не было".

Внезапное похолодание вызвано нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России, заявил метеоролог. Холодный воздух будет перемещаться в течение всей недели. В результате в центре европейской России температура понизится, температурный фон окажется на шесть-десять градусов ниже нормы, передает РИА Новости.

"За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов. Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу. Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом", - заключил Вильфанд.

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