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Иммунолог объяснил спад заболеваемости коронавирусом в России

08:27
  • вторник
  • 12 января 2021

Погода играет нам на руку

На ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России благоприятно влияют погодные условия, отметил в беседе с РИА "Новости" доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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"Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост", - сказал Жемчугов, подчеркнув при этом, что для коронавируса низкие температуры неблагоприятны, так что на улице он сейчас практически не распространяется.

По прогнозу эксперта, спад в выявлении новых случаев COVID-19 в стране продлится еще как минимум две недели.

Ранее стало известно, ученые из Тюбингенского университета в Германии нашли в организме человека фермент, способный влиять на распространение коронавируса. Выяснилось, что болезнь заставляет клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ей проникнуть в них. Ключевым для SARS-CoV-2 оказался фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). Без него вирус, скорее всего, не сможет размножаться.

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