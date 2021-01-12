В Госдуме оценили идею Киева провести саммит по Крыму

Украина все еще имеет свои планы на полуостров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Россию посетить саммит так называемой "крымской платформы", запланированный на май 2021 года. Обсуждать на саммите планируют статус полуострова. Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет на это заявил, что вопрос Крыма навсегда закрыт, а подобные задумки украинских властей заведомо обречены на провал.

"Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств", - приводит слова Шеремета РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что правительству Украины стоило бы направить деньги на закупку вакцины от коронавируса, а не финансировать "бредовые проекты".

Ранее Кулеба заявил, что в 2021 году Украина постарается резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике. "Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем”, - сказал глава украинского МИД.

Крым вернулся в состав России по итогам состоявшегося в 2014 году референдума. В Киеве, Евросоюзе и США это назвали аннексией, Москве же настаивает, что все произошло по результатам прозрачного волеизъявления населения полуострова. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, вопрос принадлежности Крыма закрыт и больше подниматься не будет.

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