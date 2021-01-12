Стало известно, сколько денег россияне потратили за новогодние праздники

Не все смогли грамотно спланировать свой бюджет

За время новогодних праздников россияне потратили на четверть меньше, чем в прошлом году. Однако не все уложились в "праздничный бюджет" - около 15% жителей страны намерены поправить свое благосостояние при помощи кредитов.

"По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды", - сообщили аналитики.

Эксперты подсчитали, что порядка 60% "новогодних" трат были направлены на заказ еды и покупку продуктов, 15% - на покупку подарков, столько же россияне потратили на развлечения, а 10% средств ушли на другие траты.

При этом расходы россиян оказались ниже, чем годом ранее. Это связано с общим снижением доходов граждан, а также нежеланием многих посещать общественные места в праздничные дни. Несмотря на это, 15% жителей страны все же не смогли уложиться в "праздничный бюджет", а потому в конце месяца рассчитывают получить дополнительные деньги в кредитных организациях. 55% из них признались, что им необходимо порядка 5-7 тысяч рублей, 20% - менее 5 тысяч рублей. Еще 15% респондентов запросят в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% россиян хотели бы взять ссуду на сумму более 10 тысяч рублей, передает РИА Новости.

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