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ВОЗ исключила появление коллективного иммунитета к COVID-19 в этом году

09:10
  • вторник
  • 12 января 2021

Но отметила огромный прогресс в разработке вакцин

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что ожидать появления коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году не стоит.

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"Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году", - сказала Сваминатан в ходе брифинга ВОЗ, трансляция которого велась в Twitter.

По словам главного научного сотрудника организации, даже если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, это не защитит людей по всему миру. Вместе с тем Сваминатан отметила "невероятный прогресс" в разработке вакцин. По ее словам, еще год назад о таком можно было лишь мечтать.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом призвал правительства и гражданское общество во всех странах мира добиваться "справедливой вакцинации". К этому процессу, по его словам, надо подключить фармацевтические компании, религиозных и общественных лидеров.

В понедельник стало известно, что в ближайшее время в Китай прибудет делегация экспертов ВОЗ. Целью визита станет выяснение происхождения коронавируса.

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